Hišna preiskava razkrila pravo drogeraško skladišče, zasegli tudi kokain in vape s THC (FOTO)

Policisti Postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica (dalje: PPIU Nova Gorica) so skupaj z novogoriškimi kriminalisti v ponedeljek, 22. aprila 2026, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog na Goriškem. Ob začetku postopka je osumljenec poskušal pobegniti, zato so policisti skladno s svojimi pooblastili zoper njega uporabili prisilna sredstva ter ga obvladali.

V okviru omenjene osebne in hišne preiskave pri 36-letnem osumljencu so policisti PPIU Nova Gorica in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ob sodelovanju vodnika službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov Miren – SUP PU Nova Gorica našli in zasegli večjo količino rastlinskih delcev (3,5 kilograma) – sum prepovedane droge konoplja ter 90,7 grama bele prašnate in grudaste snovi, za kateri obstaja sum, da gre za prepovedano drogo kokain. Prav tako so policisti in kriminalisti v sklopu hišne preiskave zasegli večje število, in sicer 541 elektronSskih naprav za uparjanje (t. i. vape cigaret), za katere obstaja utemeljen sum, da vsebujejo THC (tetrahidrokanabinol), psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.

FOTO: PPIU Nova Gorica

FOTO: PPIU Nova Gorica

FOTO: PPIU Nova Gorica

Zaseženih je bilo tudi skupno sedem elektronskih tehtnic, elektronska naprava, pripomočki za razpečevanje prepovedanih drog in nekaj tisoč evrov gotovine. Večjo količino zelenih posušenih rastlinskih delcev ter druge zasežene snovi in predmete so policisti poslali v nadaljnjo analizo.

Policisti so omenjenemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih skladno z določili Zakona o kazenskem postopku (drugi odstavek 157. člena ZKP). O vseh ugotovitvah je bila obveščena Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti so 36-letnega osumljenca včeraj, 22. aprila 2026 v popoldanskem času, s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (prvi odstavek 186. člena KZ-1) privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.