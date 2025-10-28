Hišne preiskave na Dolenjskem, vse to so zasegli

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so zaradi več vlomov na Celjskem odvzeli prostost trem moškim, ki so v poletnih in jesenskih mesecih iz več stanovanjskih hiš kradli zlatnino, gotovino, suhomesnate izdelke, ročne ure, lovske puške in registrske tablice. Pridržane so medtem že izpustili na prostost, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so moške pridržali po tistem, ko so v poletnih in jesenskih mesecih zaznali povečano število vlomov na območju policijskih postaj Laško, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, natančneje na območju krajev Vrh nad Laškim, Močilno, Rimske Toplice, Kozje, Ravno, Lažiše, Bukovje pri Babni gori, Trebče, Pristava pri Mestinju, Sveti Florjan, Male Rodne in Zgornje Sečovo.

V večini primerov so osumljeni v stanovanjske hiše vlomili na vzvod skozi terasna vrata ali skozi okno. Vlomov so osumljeni trije moški z območja PU Novo mesto.

V policijski preiskavi so kriminalisti sektorja kriminalistične izvedli več hišnih preiskav na območju PU Novo mesto. V hišnih preiskavah so zasegli več elektronskih naprav, večjo količina nabojev raznih kalibrov, plinsko orožje, maskirna oblačila ter več gotovine in zlatnine.

Preiskava po navedbah PU Novo mesto še ni zaključena.