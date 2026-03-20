Hišne preiskave v Ljubljani, zasegli več kot 30 kilogramov spornih bombonov (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave preiskali kazniva dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, katerih je osumljen 29-letni državljan Slovenije.

Konec oktobra 2025 so bili obveščeni o osebi, ki je v specializirani prodajalni na območju mesta Ljubljane kupila bonbone. Po njihovi zaužitvi pa je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potreboval zdravniško pomoč. Z opravljeno analizo je bilo ugotovljeno, da so bonboni in elektronske cigarete, ki jih je oškodovanec kupil na območju centra Ljubljane v eni izmed specializiranih trgovin za prodajo živil, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov domnevno rastlinskega oziroma naravnega izvora, vsebovali prepovedane snovi. V nadaljevanju so bili meseca decembra 2025 s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije obveščeni, da so v specializirani trgovini last istega pravnega subjekta opravljali vzorčenje in ugotovili, da vzorčeni predmet vsebuje prepovedano drogo.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so na podlagi zbranih obvestil na pristojno tožilstvo podali pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo. Okrožno sodišče v Ljubljani je na obrazložen predlog tožilstva odredbo tudi izdalo.

Pet hišnih preiskav

V začetku meseca marca 2026 so policisti Policijske postaje Ljubljana Center v sodelovanju z drugimi enotami Policijske uprave Ljubljana opravili hišno preiskavo pri 29-letnem osumljencu na območju Ljubljane. Sočasno so bile opravljene tudi hišne preiskave v štirih specializiranih trgovinah ter na sedežu pravne osebe, katere odgovorna oseba in lastnik je prav tako omenjeni osumljenec. Skupno je bilo opravljenih pet hišnih preiskav na različnih lokacijah.

Med preiskavo je bilo najdeno in zaseženo več kilogramov prepovedane droge, in sicer:

več kot en kilogram prepovedane droge konoplje – rastlina,

62 elektronskih cigaret z vsebnostjo prepovedanih drog,

2479 čokoladnih bombonov v skupni teži 31,15 kilograma z vsebnostjo prepovedane droge konoplje,

okoli šest gramov gnetljive snovi z vsebnostjo kanabinoidov konoplje THC oziroma sintetičnih kanabinoidov.

Prav tako so zasegli pripomočke za pridelavo in predelavo prepovedanih drog, med drugim samozapiralne PVC vrečke, naprave za vakuumiranje, folije, digitalne tehtnice, gotovino ter več elektronskih naprav. Osumljeni je bil v nadaljevanju zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen enega do 10 let zapora.

