Poglejte, kako so hišni ljubljenčki Francu in Anici povsem razdejali daewooja (FOTO)

Ko je v mrzlem zimskem jutru gospodinja Anica stopila na dvorišče, da bi šla v hlev k živini, je obstala kot vkopana in ni mogla verjeti svojim očem. Njihov avto daewoo xxl skoraj ni več spominjal na avto. Vsenaokrog po tleh so ležali deli njihovega jeklenega konjička. »To ni mogel storiti nihče drug kot medved,« je z grozo pomislila Anica in začela klicati moža Franca. Ta je hitro pritekel iz hiše in tudi on je ostrmel. Po tleh okrog avtomobila so ležali deli blatnika, odbijači so bili dobesedno pogrizeni, prav tako zavesice ob kolesih, avto je bil popraskan z vseh strani. Na tleh sta ležala ogledalo in registrska tablica, vse skupaj je spominjalo na pravi masaker.

Ker je njuna spalnica na drugem koncu hiše, ponoči nista nič slišala.

Franc in Anica sta modrovala, kdo neki se je ponoči spravil nad njun avto. Ker je njuna spalnica na povsem drugem koncu hiše, ponoči nista nič slišala, da bi kakšni nepovabljeni obiskovalci postopali po njihovem dvorišču. Zadevo je razjasnila nadzorna kamera, ki jo imata montirano pred hišo. Izkazalo se je, da sta sosedova psa lovila mačko, ta pa se je v smrtnem strahu zalezla pod pokrov motorja. Psa sta torej žrtev naskakovala z vseh strani, a do mačke nista prišla, sta pa dodobra razdejala avto. Mehanik, h kateremu je Franc zapeljal avto v popravilo in povedal zgodbo o hišnih ljubljenčkih, ki so lahko hujši od medveda, se je držal za glavo in dejal, da česa takega še ni videl.

Krivca je odkrila nadzorna kamera. FOTO: NČC