Hitri test pokazal kokain: tovornjak med vzvratno vožnjo trčil v peško, z njo je hudo

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 145 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 33.

Prometni nesreči s telesnimi poškodbami

Policisti so včeraj okoli 10.30 obravnavali prometno nesrečo na območju Grenca v občini Škofja Loka, v kateri je 28-letni voznik med vožnjo vzvratno s tovornim vozilom trčil v peško, ki je bila hudo telesno poškodovana. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bila z reševalnim vozilom prepeljana v UBKC Ljubljana. Vozniku je hitri test na prepovedano drogo pokazal pozitiven rezultat na kokain, zato so mu v nadaljevanju odredili strokovni pregled. Policisti zoper njega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Kot še sporočajo s PU Kranj so policisti prav tako včeraj nekaj minut pred 15. uro obravnavali prometno nesrečo na območju Cerkelj na Gorenjskem, med voznikom traktorja in kombija. Po podatkih s katerimi razpolagajo je 18-letni voznik traktorja s traktorsko prikolico zapeljal v desni ovinek, kjer mu je zaradi neprilagojene hitrosti prikolico zaneslo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik kombjia v katerega je nato trčila traktorska prikolica. Voznik kombija je bil hudo telesno poškodovan in je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan v UBKC Ljubljana. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.