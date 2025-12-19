Hitri test v večernih urah pokazal pozitiven rezultat na kokain, voznico čaka tole

Včeraj, 18. decembra ob 23.43, so policisti PP Ajdovščina v naselju Cesta obravnavali 28-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ji zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi odredili hitri test, ki je pokazal pozitiven rezultat na prepovedane droge (kokain). Policisti so ji nato odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je voznica odločno odklonila. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje po 113.a členu ZP-1. Zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, kjer jo čaka srečanje s sodnikom.

Preventivni nasveti

Policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo, da vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. Te snovi zmanjšujejo sposobnosti zaznavanja in obdelave informacij, učinkovitega mišljenja ter ustreznega motoričnega odzivanja. Neposredno vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti in povečujejo možnost povzročitve prometne nesreče. Vozniki pod vplivom prepovedanih drog pogosto ne reagirajo dovolj hitro ali pravočasno, imajo moteno koncentracijo, so nepozorni pri prehitevanju, napačno ocenjujejo čas in razdaljo, imajo omejeno gibljivost oči ter prepozno zavirajo. Pogosto se pojavljata tudi povečana nagnjenost k tveganju in agresivno vedenje do drugih udeležencev v prometu. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa voznik ne sme voziti ali začeti voziti vozila v cestnem prometu, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi oziroma njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Za ta prekršek zakon predpisuje globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Več informacij o nevarnostih vožnje pod vplivom navedenih snovi je na voljo na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa.