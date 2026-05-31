V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo, ogenj se razširil še na zdravstveni dom

Pri Zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je v soboto okoli 22. ure zagorelo reševalno vozilo, požar se je deloma razširil na ostrešje garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Na Ptuju je nekaj po polnoči zagorelo v Kampu Terme Ptuj, kjer se je požar iz lope za shranjevane opreme razširil na ciprese. V Ljubljani je zagorel kiosk.

V Zagorju ob Savi so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zagorje mesto, ki so preprečili širjenje požara, pogasili vozilo, ostrešji garaže in zdravstvenega doma ter s termovizijsko kamero pregledali območje. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

V Kampu Terme Ptuj so posredovali gasilci PGD Ptuj in Hajdina, ki so ogenj na lopi in cipresah pogasili, iz lope odnesli opremo ter pregledali okolico. Ogenj je delno poškodoval lopo in uničil okoli 20 metrov cipres. Minulo noč je zagorelo tudi v Ljubljani, kjer je ob Jurčkovi cesti ogenj zajel kiosk. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Ljubljana Rudnik.

V Zgornjih Poljčanah pa so gasilci nekaj po 22. uri posredovali zaradi zadimljenosti celotnega nadstropja v tamkajšnjem Domu starejših. Gasilci PGD Poljčane so prezračili prostore in pregledali celotni objekt, vendar vzroka za zadimljenost niso našli. Preko noči so ostali na požarni straži. Gasilci so ponoči po državi pogasili tudi več manjših požarov v naravi oziroma na prostem, še navaja center za obveščanje.