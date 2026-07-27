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Hlev v Križevcih zgorel do temeljev, gasilcem je uspelo rešiti kužka

Za približno 30.000 evrov škode.
Gasilci so preprečili, da se ogenj ni razširili še na stanovanjski objekt. FOTO: Pgd Križevci
Gasilci so preprečili, da se ogenj ni razširili še na stanovanjski objekt. FOTO: Pgd Križevci
O. B.
 27. 7. 2026 | 17:21
1:18
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V petek ob 3.24 je v naselju Iljaševci, občina Križevci, gorel hlev. Gasilci PGD Boreci, PGD Iljaševci, PGD Križevci pri Ljutomeru, PGD Stara Nova vas in PGD Vučja vas so požar pogasili. Hlev v velikosti okoli 150 kvadratnih metrov je v celoti uničen. Gasilci PGD Iljaševci so ostali na gasilski straži. Že ob prihodu so gasilci uspešno zavarovali sosednje zgradbe in tako preprečili širjenje požara, največ pa jim pomeni, da so gasilci iz gorečega objekta rešili tudi štirinožnega prijatelja, domačega kužka.

Policisti so z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili ugotovili, da sta zagorela garaža in starejši hlev, v katerem ni bilo drugih živali. »Po dosedanjih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Nastalo je za približno 30.000 evrov materialne škode,« je dejala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Najverjetneje je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

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