Hotel je pomagati neznancu s spleta in ostal brez več tisočakov

V četrtek so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik in nadaljeval: »Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je oškodovanec z neznano osebo vzpostavil stik prek spletne aplikacije, komunikacija pa je nato potekala tudi preko elektronske pošte. V zadnjem mesecu dni je osebi, ki se je na spletu lažno predstavljala z določenim imenom in priimkom ter navajala, da nujno potrebuje denar za različne življenjske okoliščine, v več nakazilih nakazal večjo vsoto gotovine v višini nekaj tisoč evrov.« Žal se je v tem primeru potrdil rek »dobrota je sirota«, saj je oškodovanec ugotovil, da je postal žrtev spletne goljufije. Storilci, ki so se izdajali za nekoga, ki potrebuje pomoč, pa so si vse skupaj izmislili, pri ustvarjanju lažne identitete pa so uporabljali tudi umetno inteligenco. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Če posumite, da ste postali žrtev spletne prevare, takoj prekinite komunikacijo, ne nakazujte več denarja in dogodek čim prej prijavite

»Policisti Policijske uprave Nova Gorica občane ponovno opozarjamo, da je internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Zato velja opozoriti tudi na previdnost pri navezovanju stikov z neznanimi osebami prek spleta in družbenih omrežij. Goljufi si pogosto ustvarijo prepričljive lažne profile, pri čemer vse pogosteje uporabljajo tudi orodja umetne inteligence za izdelavo fotografij, videoposnetkov in drugih vsebin, s katerimi želijo vzbuditi zaupanje,« opozarjajo policisti.

Posebna previdnost je potrebna, kadar oseba, ki ste jo spoznali zgolj prek spleta, začne prositi za denar, darilne bone ali plačila iz različnih razlogov, kot so domnevne zdravstvene težave, stroški potovanja, nujni življenjski dogodki ali druge izredne okoliščine, dodajajo na policiji. Takšne prošnje so namreč eden najpogostejših znakov spletne goljufije.

Goljufi si pogosto ustvarijo prepričljive lažne profile, pri čemer vse pogosteje uporabljajo tudi orodja umetne inteligence za izdelavo fotografij.

»Pred vsakim nakazilom preverite identiteto sogovornika, bodite pozorni na neskladja v komunikaciji in se zaupajte sorodnikom ali prijateljem, če ste v dvomih. Če posumite, da ste postali žrtev spletne prevare, takoj prekinite komunikacijo, ne nakazujte več denarja in dogodek čim prej prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno številko policije 113 oz. o tem obvestite najbližjo policijsko postajo. Čim hitrejša prijava lahko pripomore k uspešnejši preiskavi in zmanjša možnost nadaljnje finančne škode,« dodajajo.