  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GOLJUFIJA

Hotel je pomagati neznancu s spleta in ostal brez več tisočakov

Policisti ponovno opozarjajo, da internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Ne nasedajte jim!
Pred vsakim nakazilom preverite identiteto sogovornika, bodite pozorni na neskladja v komunikaciji in se zaupajte sorodnikom ali prijateljem, če ste v dvomih. FOTO: Thx4stock/Getty Images
Pred vsakim nakazilom preverite identiteto sogovornika, bodite pozorni na neskladja v komunikaciji in se zaupajte sorodnikom ali prijateljem, če ste v dvomih. FOTO: Thx4stock/Getty Images
B. K. P.
 23. 7. 2026 | 18:17
3:04
A+A-

V četrtek so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik in nadaljeval: »Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je oškodovanec z neznano osebo vzpostavil stik prek spletne aplikacije, komunikacija pa je nato potekala tudi preko elektronske pošte. V zadnjem mesecu dni je osebi, ki se je na spletu lažno predstavljala z določenim imenom in priimkom ter navajala, da nujno potrebuje denar za različne življenjske okoliščine, v več nakazilih nakazal večjo vsoto gotovine v višini nekaj tisoč evrov.« Žal se je v tem primeru potrdil rek »dobrota je sirota«, saj je oškodovanec ugotovil, da je postal žrtev spletne goljufije. Storilci, ki so se izdajali za nekoga, ki potrebuje pomoč, pa so si vse skupaj izmislili, pri ustvarjanju lažne identitete pa so uporabljali tudi umetno inteligenco. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Če posumite, da ste postali žrtev spletne prevare, takoj prekinite komunikacijo, ne nakazujte več denarja in dogodek čim prej prijavite

»Policisti Policijske uprave Nova Gorica občane ponovno opozarjamo, da je internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Zato velja opozoriti tudi na previdnost pri navezovanju stikov z neznanimi osebami prek spleta in družbenih omrežij. Goljufi si pogosto ustvarijo prepričljive lažne profile, pri čemer vse pogosteje uporabljajo tudi orodja umetne inteligence za izdelavo fotografij, videoposnetkov in drugih vsebin, s katerimi želijo vzbuditi zaupanje,« opozarjajo policisti.

Posebna previdnost je potrebna, kadar oseba, ki ste jo spoznali zgolj prek spleta, začne prositi za denar, darilne bone ali plačila iz različnih razlogov, kot so domnevne zdravstvene težave, stroški potovanja, nujni življenjski dogodki ali druge izredne okoliščine, dodajajo na policiji. Takšne prošnje so namreč eden najpogostejših znakov spletne goljufije.

Goljufi si pogosto ustvarijo prepričljive lažne profile, pri čemer vse pogosteje uporabljajo tudi orodja umetne inteligence za izdelavo fotografij.

»Pred vsakim nakazilom preverite identiteto sogovornika, bodite pozorni na neskladja v komunikaciji in se zaupajte sorodnikom ali prijateljem, če ste v dvomih. Če posumite, da ste postali žrtev spletne prevare, takoj prekinite komunikacijo, ne nakazujte več denarja in dogodek čim prej prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno številko policije 113 oz. o tem obvestite najbližjo policijsko postajo. Čim hitrejša prijava lahko pripomore k uspešnejši preiskavi in zmanjša možnost nadaljnje finančne škode,« dodajajo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

goljufijaspletpolicijadenar
ZADNJE NOVICE
19:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Kako pomagamo nezavestnemu: če ne ali lovi sapo, moramo pomisliti na srčni zastoj

Najpomembnejše je ugotoviti, ali normalno diha; če ne ali lovi sapo, moramo pomisliti na srčni zastoj in nemudoma začeti oživljanje.
23. 7. 2026 | 19:46
19:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna obrača smer, pripravite se na nepričakovana presenečenja

Astrološka napoved za petek, 24. julija 2026.
23. 7. 2026 | 19:30
19:19
Premium
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Ko nas naš dom zastruplja

Izdelki, s katerimi opremimo, odišavimo in čistimo dom, lahko v prostor sproščajo snovi, ki jih nato vdihavamo ali zaužijemo s prahom.
23. 7. 2026 | 19:19
19:00
Bulvar  |  Domači trači
PARLAMENTARNE POČITNICE

Premier Janša na dopustu: poglejte, kako uživa (FOTO)

Večina poslancev se je ali ali pa se še bo odpravila na Hrvaško, Janez Janša uživa v Sloveniji.
23. 7. 2026 | 19:00
18:46
Novice  |  Svet
POŽAR

Na Braču izbruhnil požar, na delu 40 gasilcev (FOTO in VIDEO)

Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano.
23. 7. 2026 | 18:46
18:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč: ali ga lahko prisilite, da jih odstrani?

Sosedove naprave za odganjanje krtov že leta motijo spanec in bivanje. Pravnik pojasnjuje, kdaj gre za nedopustne imisije in kako ukrepati.
Pravnik na dlani23. 7. 2026 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki