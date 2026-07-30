Hotel se je izogniti trčenju, a sta se vozili zagozdili med hiši

V sredo ob 13.10 so bili policisti obveščeni o nekoliko nenavadni prometni nesreči v ulici Brdo v Bovcu, kjer sta se med stanovanjskima objektoma zagozdili vozilo poštne službe za prevoz blaga (lahki kvadrimobil) in osebni avto. »Policisti Policijske postaje Bovec so na kraju ugotovili, da je voznik lahkega kvadrimobila vozil iz smeri Dvora proti Ulici Trg golobarskih žrtev. Pred njim je vozil voznik osebnega avtomobila, državljan Avstrije, ki je ustavil, ker je iz nasprotne smeri pripeljal avtobus. Mlajši voznik lahkega kvadrimobila ni vozil na ustrezni varnostni razdalji, zato je v izogib trčenju z vozilom pred seboj zapeljal v desno. Pri tem je z desnim bočnim delom vozila poškodoval fasado stanovanjskega objekta v ulici Brdo, z levim bočnim delom vozila pa oplazil avto avstrijskega voznika,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

V prometni nesreči je na srečo nastala le materialna škoda, policisti pa so povzročitelju, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji, izdali plačilni nalog. Po prometni nesreči so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so s tehničnim posegom sprostili obe zagozdeni vozili.