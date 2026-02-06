Hotel takojšnjo obravnavo v ZD Ilirska Bistrica zaradi poškodovanega prsta, ob tem mahal z berglo

Na Policijsko postajo Ilirska Bistrica je v četrtek poklicala zaposlena iz ZD Ilirska Bistrica in povedala, da je pri njih moški, ki jih žali in kriči po urgenci. Policisti so ugotovili, da je bil 75-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice z reševalnim vozilom pripeljan iz Ljubljane.

Hotel takojšnjo obravnavo zaradi bolečin v prstu

Ko je vstopil v čakalnico urgence, je od zaposlene zahteval takojšnjo obravnavo zaradi bolečin v prstu na roki, čeprav je le ta imela v obravnavi drugega pacienta. Ko mu je rekla, naj počaka, je moški postal nesramen, se začel razburjati in začel mahati z berglo. Nato je odšel do prostorov njenega nadrejenega in od njega zahteval, da gre z njim na urgenco in reši zadevo, saj ga nočejo oskrbeti. Nadrejeni je to storil in poskušal pomiriti zadevo, pri tem pa je moški postal nesramen tudi do njega, zaradi česar se je počutil vznemirjen in užaljen.

73- letni Ljubljančan že dopoldan odpuščen, vendar bolnišnice ni želel zapustiti V četrtek ob 22.56 so policiste poklicali iz SB Izola in prijavili, da eden izmed pacientov kriči, tako da drugi pacienti ne morejo spati. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 73- letni Ljubljančan že dopoldan odpuščen, vendar prostorov bolnišnice ne želi zapustiti. Po njegovem naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje tako, da ni zmožen hoditi, zaradi česar se je razburil in vpil na medicinske sestre v izmeni, kar je ostale paciente motilo pri počitku. Zaradi kršitve javnega reda so mu policisti izdali plačilni nalog.

Ko so mu oskrbeli prst, je pristopil do še do ene izmed medicinskih sester in ji zagrozil, da če se bo ponovno tako obnašala do njega, bo že videla. S tem je tudi pri njej povzročil občutek strahu, prestrašenosti in ogroženosti. Zoper moškega so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestilo pristojni CSD.