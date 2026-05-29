Hotelska čistilka Merima oproščena, dokazov, da je imela kaj s tatvino poročnega darila, ni

Kdo sta storilca, ki sta med poročno zabavo 10. septembra 2022 Draganu in Tamari Mijatović iz sobe št. 391 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons) ukradla 15.870 evrov gotovine, ki sta jo prejela od svatov kot darilo, organom pregona najverjetneje nikoli ne bo znano. Še tista edina oseba, ki bi jim lahko pri tem pomagala, je bila včeraj pri ljubljanski okrožni sodnici Poloni Kukovec oproščena obtožb. Gre za Merimo Dizdarević, takratno hotelsko čistilko.

»Po presoji sodišča ji ni dokazan očitek, da je neznana storilca usmerjala k sobi številka 391 in opazovala okolico z namenom, da ju pri dejanju ne zalotijo,« je pojasnila sodnica. In nadaljevala, da glede na dokaze v sodnem spisu res ni dvoma, da sta neznana storilca »zelo suvereno« skozi stranski vhod prišla v hotel, se nato z dvigalom odpeljala v tretje nadstropje in bila na tem hodniku, še preden je obtožena sploh prišla na ta hodnik. Ter da sta nato na njem ostala tudi še po tistem, ko je obtožena hodnik zapustila. Po prepričanju sodišča to nedvoumno izkazuje, da ju Dizdarevićeva ni prav nič usmerjala, ampak da sta v sobo prišla in iz nje odšla brez njene vidne pomoči.

Merimo Dizdarević (na fotografiji levo) zagovarja odvetnik Bojan Celar. FOTO: Aleksander Brudar

Tožilka, ki se bo na sodbo pritožila, je ves čas vztrajala, da naj bi obtožena 9. septembra 2022 v času med 14.05 in 21.10 naslednjega dne po predhodnem dogovoru izročila kartico sobe št. 391 neznanima storilcema. Ter jima na ta način precej olajšala vstop v hotelsko sobo. Sodnica je pojasnila, da dokazi v spisu resda izkazujejo, da je bila obtožena tista, ki je dan pred tem ravnala s to kartico. A da po drugi strani tudi ni mogoče prezreti, da je tri ali štiri dni pred kaznivim dejanjem s to kartico operiralo tudi več drugih zaposlenih v hotelu. »In tako ni mogoče z gotovostjo trditi ali sklepati, da je bila prav obtožena tista, ki je kartico predala neznanima storilcema,« je dodala sodnica. Opozorila je tudi, da je »ena od ključnih pomanjkljivosti tega postopka« ta, da hotel ni predal posnetka ali fotografij celotnega časovnega obdobja kamere hodnika tretjega nadstropja. Tako bi se »lahko zelo jasno pokazalo, kje sta se v tistem časovnem obdobju nahajala neznana storilca in ali je obtožena z njima kar koli komunicirala ali ne«.

Tožilka je v zaključni besedi predlagala, da obtoženo spozna za krivo storitve kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu ter jih izreče 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. S posnetkov v spisu naj bi namreč po njenem prepričanju jasno izhajalo, da se je 46-letna obtoženka ustavila ravno tam, kamor sta se umaknila neznanca. Ter se za deset sekund obrnila v njuno smer in z njima komunicirala. Potem naj bi šla proti dvigalu, pogledovala proti sobi 391, stopila za vogal nasproti sobe, potem pa se spet ustavila pri skrivališču neznancev. Skratka, da ju je tako usmerjala. Sodišče je oškodovana zakonca s premoženjskopravnim zahtevkom napotilo na pot pravde.