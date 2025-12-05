Trije hrvaški državljani so osumljeni, da so iz treh prodajaln v Kamniku, Novem mestu in Ljubljani s pomočjo prirejenih torb ukradli več kozmetičnih proizvodov višjega cenovnega razreda v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov. Policija je vse tri pridržala, vozilo, v katerem so jih ujeli, pa zasegla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so zapisali, so bili o drznih tatvinah obveščeni v torek. Osumljenci so kraj zapustili z osebnim vozilom znamke Opel Insignia s hrvaškimi registrskimi tablicami. Kmalu po dogodkih so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje osumljence izsledili na dolenjski avtocesti v bližini Drnovega.

Nasvet policije Storilci v trgovinah jemljejo različne stvari. Med najpogosteje odtujenimi predmeti so oblačila, tehnični predmeti, kozmetični izdelki, hrana, pijača, cigarete ipd. Da bi zavarovali premoženje v trgovinah, je priporočljivo da so v trgovskih lokalih nameščene videokamere in ogledala, na vrednejših predmetih pa elektronske pasti. Priporočljiva je stalna prisotnost vsaj enega prodajalca oziroma varnostnika. Posebna pozornost velja v času ko je v trgovinah več ljudi, torej tudi sedaj v predprazničnem času. Posebej na osebe, ki imajo pri sebi večje nakupovalne torbe ali vreče, ki so kot v tokratnem primeru lahko prirejene tako, da je v njih moten signal elektronskih pasti. Tatvino ali kakšno drugo kaznivo ravnanje takoj prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čimveč podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.

Ljubljanski policisti so po prejeti odredbi sodišča opravili tudi preiskavo vozila. Zasegli so več kozmetičnih proizvodov, ki jih bodo vrnili oškodovancu.

Ukradli so več kozmetičnih proizvodov višjega cenovnega razreda v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov.FOTO: Pu Lj

Ukradli so več kozmetičnih proizvodov višjega cenovnega razreda v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov. FOTO: Pu Lj

Prav tako so našli druge predmete, ki so bili namenjeni za izvrševanje kaznivih dejanj. Po opravljenem zbiranju obvestil in intenzivni kriminalistični preiskavi so vse tri osumljene s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 30-letnico in 27-letnico odredil hišni pripor, zoper 31-letnika pa pripor.