Policija razkrila podrobnosti včerajšnje drame: »Konec je najzahtevnejše akcije zadnjega časa« (FOTO)

Z novomeške policijske uprave so na novinarski konferenci, na kateri je sodeloval tudi direktor Dejan Kink, podali podrobnosti včerajšnje iskalne akcije. Osumljenec je le nekaj dni pred prihodom v Slovenijo v Pulju med oboroženim ropom ustrelil moškega, nato pa je v petek kriminalni pohod nadaljeval še pri nas. Policija je zdaj potrdila, da je bil že pred ropom bencinskega servisa v Črnomlju vpleten v ugrabitev in rop na območju Gotenice in Kočevja.

FOTO: PU Novo mesto

Po navedbah policije je 41-letni hrvaški državljan najprej na območju Gotenice z orožjem zagrozil vozniku in ga prisilil, da ga je odpeljal do Kočevja. Tam je na parkirišču trgovine drugemu moškemu zagrozil z orožjem, mu odvzel kombi in z njim pobegnil. Nekaj ur pozneje je s tem istim vozilom pripeljal na bencinski servis v Črnomlju, kjer je zamaskiran in oborožen zagrozil zaposlenima ter odnesel okoli 600 evrov menjalnega denarja in tobačne izdelke.

Ko so policisti ugotovili, da gre za istega storilca, se je začela obsežna iskalna akcija. Osumljenca so izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenjskimi Toplicami, vendar se ni ustavil. Pri Travnem Dolu je zapustil ukradeni kombi in pobegnil v gozd, pri tem pa večkrat streljal. V gozdu je napadel dva policista, jima odvzel službeno orožje in mobilna telefona, nato pa nadaljeval beg ter streljal tudi proti pripadnikom Specialne enote policije.

FOTO: PU Novo mesto

Slovenska Policija je sodelovala s polno močjo

V iskanje so bili vključeni policisti, kriminalisti, pripadniki specialne in posebne policijske enote, vodniki službenih psov, upravljavci dronov in policijski helikopter. Policija je med akcijo preverila tudi informacije hrvaških varnostnih organov, ki so potrdili, da gre za večkratnega storilca nasilnih kaznivih dejanj, iskanega tudi zaradi oboroženega ropa v Pulju.

Preobrat se je zgodil v soboto popoldne, ko so policisti prejeli obvestilo, da se osumljenec skriva v eni od hiš na Uršnih selih. Ob prihodu so ugotovili, da v hiši zadržuje stanovalca kot talca. Policistom je talca uspelo rešiti, nato pa je znova prišlo do streljanja. Pripadniki specialne enote so vdrli v objekt, kjer so 41-letnika našli mrtvega. Okoliščine njegove smrti še preiskujejo, v ponedeljek pa bo opravljena sodna obdukcija.

»Storilca smo locirali na cesti Črnomelj–Dolenjske Toplice, kjer se ni odzval na znake policistov za ustavitev. Pri Travnem Dolu je zapustil ukradeni kombi, peš pobegnil v gozd in začel streljati. V gozdu je napadel dva policista, jima odvzel službeno orožje in mobilna telefona, nato pa nadaljeval beg ter streljal tudi proti pripadnikom specialne enote policije. Zaradi izjemne nevarnosti so bili v iskanje vključeni policisti, kriminalisti, pripadniki specialne in posebne policijske enote, vodniki službenih psov, upravljavci dronov ter policijski helikopter,« je dejal.

FOTO: Pu Novo Mesto

»Nekaj pred 16.30 smo prejeli obvestilo, da je bil osumljenec opažen pri eni izmed stanovanjskih hiš na Uršnih selih. Ugotovili smo, da se nahaja v hiši, kjer ima stanovalca za talca. Policisti so z odločnim posredovanjem talca rešili, nato pa je ponovno prišlo do streljanja. Pripadniki Specialne enote so vdrli v objekt, kjer je bil storilec najden mrtev,« je še povedal direktor Policijske uprave Novo mesto.

Direktor policijske uprave je v izjavi za javnost še poudaril, da sta bila zadnja dva dneva za prebivalce in policiste izjemno naporna, vendar je zdaj nevarnost odpravljena. Ob tem se je zahvalil prebivalcem za sodelovanje in spoštovanje navodil, pa tudi vsem policistom in drugim sodelujočim, ki so sodelovali pri eni najzahtevnejših iskalnih akcij v zadnjem obdobju.

Na Generalni policijski upravi so dodali, da bo posebna komisija pregledala vse okoliščine policijskega posredovanja in uporabe prisilnih sredstev, kriminalistična preiskava vseh kaznivih dejanj v Sloveniji pa se nadaljuje v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi.