Hrvaškega planinca pod Ojstrico ugriznila kača: dramatično reševanje je posnel kar sam (VIDEO)

Na kraj so kmalu prispeli člani Gorske reševalne službe Celje in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči. Reševanje je bilo zahtevno, planinca pa so po oskrbi s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je prejel nadaljnjo zdravniško pomoč, poroča N1.

Posebnost dogodka je, da je planinec dramatične trenutke posnel kar sam. Posnetek je objavil na družbenem omrežju TikTok, na njem pa je videti, kako po ugrizu čaka prihod reševalcev in spremlja približevanje helikopterja. Ob videoposnetku je zapisal: »Vipera berus – gad včasih pokvari planinske načrte. Takole je bilo videti reševanje.«

Po navedbah N1 je šlo za ugriz gada (Vipera berus), ki živi tudi v slovenskih gorah. Čeprav njegov ugriz pri zdravih odraslih osebah običajno ni smrtonosen, lahko povzroči resne zdravstvene zaplete, zato je hitra zdravniška pomoč ključnega pomena.