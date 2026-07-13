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Nevarni Hrvat pri Uršnih selih napadel dva policista in jima odvzel orožje! Za talca vzel invalida (FOTO)

Ropal je v Kočevju, Gotenici in Črnomlju.
Ogled kraja dejanja so policisti in kriminalisti opravljali tudi včeraj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Ogled kraja dejanja so policisti in kriminalisti opravljali tudi včeraj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 13. 7. 2026 | 05:00
8:20
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»To, kar smo doslej gledali le v poročilih iz Amerike, se zdaj dogaja tukaj, pri nas, celo na vasi. Kot na fronti je bilo. Ropar, ki se je zabarikadiral v stanovanje na železniški postaji, je začel streljati na policiste, nato pa je prišlo do izmenjave ognja. Prava sreča je, da med civilisti in policisti ni bilo žrtev. Policisti in specialci so opravili izjemno delo in marsikateri od njih je v soboto doživel svoj ognjeni krst. Mislim, da takšnega strelskega obračuna v Sloveniji še ni bilo,« smo včeraj izvedeli na Uršnih selih, raztegnjenem naselju v Mestni občini Novo mesto, ki leži na ...
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