Nevarni Hrvat pri Uršnih selih napadel dva policista in jima odvzel orožje! Za talca vzel invalida (FOTO)

STRELSKI OBRAČUN

Ropal je v Kočevju, Gotenici in Črnomlju.

»To, kar smo doslej gledali le v poročilih iz Amerike, se zdaj dogaja tukaj, pri nas, celo na vasi. Kot na fronti je bilo. Ropar, ki se je zabarikadiral v stanovanje na železniški postaji, je začel streljati na policiste, nato pa je prišlo do izmenjave ognja. Prava sreča je, da med civilisti in policisti ni bilo žrtev. Policisti in specialci so opravili izjemno delo in marsikateri od njih je v soboto doživel svoj ognjeni krst. Mislim, da takšnega strelskega obračuna v Sloveniji še ni bilo,« smo včeraj izvedeli na Uršnih selih, raztegnjenem naselju v Mestni občini Novo mesto, ki leži na ...