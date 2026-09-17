Hrvata sta Laščana Petra mučila do smrti! 31-letnik in 29-letnica sta v mesto prišla med festivalom Pivo in cvetje

OSUMLJENA GROZLJIVE SMRTI

20. julija naj bi v Laškem oropala in umorila inženirja Petra Glušiča.

Kot smo na kratko poročali že včeraj, so pripadniki oddelka zvezne nemške policije v Bad Bentheimu blizu meje z Nizozemsko v petek zvečer izvajali začasni nadzor notranjih meja. Policista v civilu sta pristopila do vozila, ki ga je vozil 31-letni Hrvat, ob njem pa je bila njegova dve leti mlajša rojakinja. Med postopkom sta policista ugotovila, da 31-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Očitno sta imela hrvaška državljana veliko smolo, policisti pa srečo, saj so ob preverjanju identitete obeh ugotovili, ...