Hrvati so nam predali Borislava, ki je s strelom usmrtil svaka

Hrvaška je Sloveniji predala 44-letnega Borislava Bojanića, osumljenega uboja 43-letnega svaka konec januarja na Bojancih pri Črnomlju. Osumljeni je od sredine marca v priporu v Novem mestu, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem sodišču. Spomnimo, usodnega dne nekaj po 16. uri se je Bojanić skupaj s prijatelji vrnil z lova domov. Tam je bil tudi 43-letnik, ki je z družino po več letih obiskal sestro, osumljenčevo ženo. Skupaj z Bojanićem so prišli prijatelji lovci, vsi pa naj bi bili pod vplivom alkohola. Po njihovem odhodu se je začel družinski prepir, po katerem je Bojanić za kratek čas odšel na počitek.

»Okoli 20.30 je 44-letnik prišel v dnevno sobo, kjer se je znova začel prepir. Nato je jezen odšel v zgornje prostore, za njim pa je šel njegov sin, ki je ugotovil, da se je oče zaprl v sobo, in slišal, da je v nabojnik pištole vstavljal naboje. Ko je 44-letnik prišel iz sobe, je hotel po hodniku mimo sina, a mu je ta to preprečil, zato je oče ustrelil v strop. Sin je hotel očeta razorožiti, začela sta se prerivati, v tem času pa je v zgornje prostore prišel tudi oškodovanec, ki je hotel pomagati pri razorožitvi. Med prerivanjem je 44-letnik sprožil dva strela, od katerega je eden oškodovanca zadel v prsni koš, da je na kraju dogodka umrl,« so po tragičnem dogodku opisali na policiji.

Iskali so ga z vsemi razpoložljivimi sredstvi. FOTO: Policija

Po streljanju je sinu uspelo razorožiti očeta, ta pa je zbežal iz hiše. Ker je policija sklepala, da bi lahko šel čez bližnjo mejo, je o tem obvestila hrvaške varnostne organe, ti pa so dva dni kasneje Bojanića odkrili in aretirati na območju primorsko-goranske policijske uprave. Med ogledom kraja kaznivega dejanja je policija na Bojanićevem domu našla in odvzela več strelnega orožja in streliva. Osumljeni je bil namreč lovec, doma pa je imel poleg legalnega tudi več kosov nelegalnega orožja . »Šlo je za puške in pištole, od katerih so bile nekatere domače izdelave. Pri tem je imelo nelegalno orožje zbrušene serijske številke. Najdena je bila tudi večja količina nabojev,« so takrat sporočili z novomeške policijske uprave. Policija je Bojanića v preteklosti že obravnavala za dve kaznivi dejanji, in sicer zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Ni pa bil za omenjena kazniva dejanja obsojen, zato je njegova kazenska evidenca prazna.