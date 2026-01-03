Dolenjski Spiderman Robert znova udaril: spektakularni pobeg iz zapora, tatvine po vsej državi in zdaj poskus uboja policistov na Hrvaškem

HRVAŠKE MEDIJE POLNIL NAŠ DRŽAVLJAN

Robert Trščinar, stari znanec policije in sodišč, osumljen poskusa uboja policista. Do zdaj je bil v postopkih po večini zaradi tatvin in vlomov.

Zadnji dan lanskega leta je hrvaške medije polnil naš državljan Robert Trščinar, stari znanec naših organov pregona, zaradi katerega smo slovenski mediji prelili že kar nekaj črnila. Pa ne le zaradi njegovih številnih tatvin, vlamljal je po vsej Sloveniji, pač pa tudi njegovega vratolomnega pobega. Leta 2013 je namreč poskrbel za spektakularen pobeg iz zapora na Povšetovi v Ljubljani, ko je prežagal rešetke na oknu, se povzpel na streho ter po rjuhi spustil na nadstrešek in preplezal ograjo. Da je pobegnil, so v zavodu ugotovili skoraj uro pozneje. Da se je tako spretno gibal po strehi, gre ...