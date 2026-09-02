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Hrvati ustavili Slovenko (32), nato pa odkrili tole: količina droge osupne (FOTO)

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami.
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. FOTO: Hrvaška Policija

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. FOTO: Hrvaška Policija

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. FOTO: Hrvaška Policija
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
M. U.
 2. 9. 2026 | 15:39
 2. 9. 2026 | 16:02
1:14
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Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kilograma amfetamina, so danes sporočili z brodsko-posavske policijske uprave.

Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska
Na Hrvaškem prijeli Slovenko s skoraj 4,6 kilograma droge FOTO: Policijska Uprava Brodsko-posavska

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila 32-letna slovenska državljanka. V vozilu sta bila še državljana BiH, stara 28 in 23 let.

Kazensko so jih ovadili

Zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so vse tri odpeljali na policijsko postajo.

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. FOTO: Hrvaška Policija
Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. FOTO: Hrvaška Policija

Nato so preiskali vozilo ter našli in zasegli 4593,25 grama amfetamina oziroma t. i. speeda, je še sporočila policija. Po končani kriminalistični preiskavi so vse tri kazensko ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu.

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