KRAJA TABLIC

Hrvatici v Ilirski Bistrici kradli registrske tablice, policija jima je takoj stopila na prste

Ob kraji sta bili poškodovani dve vozili, ženskama pa je pomagal 41-letnik, prav tako Hrvat.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 21. 1. 2026 | 16:23
A+A-

Nekaj po 22. uri je 33-letni domačin v okolici Ilirske Bistrice zaslišal ropot pred hišo. Ko je stopil ven, je opazil, da se je s kraja odpeljalo osebno vozilo znamke Audi, obenem pa ugotovil, da na njegovem vozilu manjkata obe registrski tablici. O kraji je takoj obvestil policijo. Policisti so omenjeno vozilo hitro izsledili, v njem pa so bili trije Hrvati. Za volanom je bil 41-letnik, prevažal pa je še dve sopotnici, 32- in 23-letnico.

Ob zbiranju podatkov so policisti ugotovili, da je z vozila prijavitelja obe registrski tablici grobo odstranila 32-letnica, pri čemer je na avtomobilu poškodovala brisalec, vzvratno ogledalo in vrata. Poleg tega je z drugega vozila, ki je bilo parkirano ob prijaviteljevem in je v lasti 38-letnega državljana Hrvaške, odtujila še eno registrsko tablico ter poškodovala vzvratno ogledalo. Vse ukradene registrske tablice so policisti našli v avtu storilcev. Tablice so jim bile odvzete in vrnjene obema lastnikoma. Zoper 32-letno državljanko Hrvaške bo podana kazenska ovadba.

