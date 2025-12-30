Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor je bil v ponedeljek okrog 7.30, obveščen o požaru na območju Policijske postaje Šentilj.

Z opravljenim ogledom kraja in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo zaradi pregretja kamina, kar je imelo za posledico, da je začela tleti izolacija in goreti lesena konstrukcija, kar so gasilci pogasili. Zaradi požara ni bil nihče telesno poškodovana, je pa nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 10000 evrov.

Tuja krivda izključena

Prav tako so policisti z zbranimi obvestili do sedaj ugotovili, da je tuja krivda izključena. O požaru in izvedenih ukrepih bodo policisti obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.