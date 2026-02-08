Hud pretep v Mariboru! 23-letnik se je brutalno spravil nanj

Galerija
Policisti Policijske postaje Maribor I so v soboto okrog 14:30 na območju občine Maribor obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe.
Moški star 23 let je večkrat udaril in brcnil drugega moškega, prav tako starega 23 let, ter mu s tem povzročil hude telesne poškodbe. Policisti so opravili ogled in bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
