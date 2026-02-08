Hud pretep v Mariboru! 23-letnik se je brutalno spravil nanj

Policisti Policijske postaje Maribor I so v soboto okrog 14:30 na območju občine Maribor obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe.

Policisti bodo podali kazensko ovadbo

Moški star 23 let je večkrat udaril in brcnil drugega moškega, prav tako starega 23 let, ter mu s tem povzročil hude telesne poškodbe. Policisti so opravili ogled in bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.