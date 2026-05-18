Hud trk tovornjaka in osebnega vozila: sprednji del avtomobila je šel pod sprednji del tovornjaka (FOTO)

Z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da se je danes ob 14.42 v naselju Grobelno, v občini Šmarje pri Jelšah, zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili osebno in tovorno vozilo. V njej je bila poškodovana ena oseba, ki je bila prepeljana v celjsko bolnišnico. Ali je dobila lažje ali težje poškodbe, ne poročajo. Kot je videti na slikah, ki so jih objavili na Facebook strani PGD Steklarna Rogaška Slatina, je šel sprednji del osebnega vozila ob trku pod sprednji del tovornjaka in je močno uničen.

Kot so zapisali na omenjeni upravi, so gasilci PGE Celje, PGD Steklarna Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP Šmarje pri Jelšah, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter očistili cestišče.