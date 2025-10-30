  • Delo d.o.o.
TEZNO

Huda delovna nesreča: delavec Surovine ostal brez roke

Policisti so potrdili, da se je huda delovna nesreča pripetila v podjetju na Teznem.
Tuja krivda je izključena, so sporočili policisti. FOTO: Arhiv Surovina
Tuja krivda je izključena, so sporočili policisti. FOTO: Arhiv Surovina
O. B.
 30. 10. 2025 | 07:15
1:25
V torek v zgodnjih jutranjih urah se je v podjetju na območju Teznega v Mariboru zgodila delovna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan delavec, ki pa ni v smrtni nevarnosti.

Kot je potrdil vodja urada direktorja PU Maribor Boštjan Velički, so policiste o delovni nesreči obvestili ob približno 6.20. »Ugotovljeno je bilo, da si je delavec pri delu s strojem poškodoval roko in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor v zdravniško oskrbo. Policisti so na kraju nesreče opravili ogled in zbrali potrebna obvestila, prav tako je bil obveščen uslužbenec pristojnega delovnega inšpektorata. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Poškodovani je utrpel hudo telesno poškodbo.«

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi se nesreča pripetila v Surovini na Teznem, kjer odpadni material spreminjajo v surovine, in sicer naj bi šlo za nestrokovno ravnanje pri upravljanju stroja, in kot vse kaže, je šlo za človeško napako. Preden bodo lahko podali končne zaključke, mora policija vzrok potrditi z ugotavljanjem vseh dejstev in upoštevanjem varnostnih protokolov podjetja.

