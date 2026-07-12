Huda delovna nesreča na delovišču avtoceste, zgrmel je 5 metrov globoko

S PU Koper sporočajo, da so bili v soboto, 11. julija 2026, ob 12.30 obveščeni o hujši delovni nesreči na delovišču avtoceste pri Postojni. 55-letni državljan BiH je z delovnega odra padel približno 5 metrov. Huje poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine se še preverjajo.