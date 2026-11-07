Huda delovna nesreča na Polzeli: delavec je izgubil življenje

Na Polzeli se je danes zgodila huda delovna nesreča. Po poročanju Policijske uprave Celje je pri izkopu jame za vstavitev večje betonske cevi na Velenjski cesti umrl 41-letni delavec. Po njihovih informacijah je stal ob izkopu in zdrsnil v jamo, kjer ga je zasula zemlja. O nesreči so bili obveščeni okoli 13.30.

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so na pomoč priskočili gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev s Polzele, Ločice ob Savinji in Andraža nad Polzelo, ki so zavarovali kraj dogodka in preprečili nadaljnje prodiranje in vdor zemljine. »Sledilo je zahtevno ročno izkopavanje, med katerim so gasilci najprej odkopali glavo zasute osebe in ji do prihoda zdravnika poskušali ohranjati življenjske funkcije. Kljub prizadevanjem vseh sodelujočih je zdravnik na kraju potrdil smrt osebe,« so zapisali na omenjeni upravi. Gasilci so nato osebo odkopali, jo dvignili iz zemljine, pri čemer so uporabili dvigalo, ter jo predali reševalcem.

Na celjski policijski upravi so v sporočilu za javnost še zapisali, da okoliščine tragične nesreče in odgovornost za tragični dogodek še preiskujejo.