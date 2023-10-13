Huda delovna nesreča: na stroju za sejanje žit si je občan poškodoval roko

Uprava za zaščito in reševanje poroča o delovni nesreči. Ob 16.07 si je pri naselju Gorenje Gradišče v občini Šentjernej, na stroju za sejanje žit občan poškodoval roko. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanca, slednji pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.