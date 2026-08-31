Huda delovna nesreča pri naselju Kromberk: delavec se je prevrnil s traktorjem

Galerija
Uprava za zaščito in reševanje poroča o hujši delovni nesreči. Ob 17.08 se je pri naselju Kromberk v občini Nova Gorica med delom delavec prevrnil s traktorjem in se poškodoval.
Gasilci JZ GRD Nova Gorica so ga s tehničnim posegom izvlekli izpod traktorja, nudili pomoč goriškim reševalcem, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP so poškodovanega prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.