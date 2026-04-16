Huda delovna nesreča: stroj se je na klančini prevrnil, z delavcem je hudo

V sredo okoli 12. ure se je na območju Zagorja ob Savi hudo telesno poškodoval moški. Po do sedaj znanih podatkih je upravljal delovni stroj, ta pa se je pri vožnji po klančini iz do sedaj neznanega razloga prevrnil.

V dogodku se je moški hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.