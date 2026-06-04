Huda delovna nesreča v Lučah! Občanu na noge padla žaga

V Lučah so v sredo policisti obravnavali nesrečo pri delu. Med prestavljanjem električne krožne žage se je le ta prevrnila in občanu padla na nogo.

Poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Tujo krivdo za nastanek nesreče so celjski policisti izključili.