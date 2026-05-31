Huda nesreča čez brv nad reko Sočo: življenje otroka (8) visi na nitki

Ob reki Soči v občini Kobarid se je v soboto zvečer zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval osemletnik iz Nemčije, ki je v življenjski nevarnosti. Pri prečkanju reke Soče po daljši brvi se je spotaknil in se skotalil v globino na skalnato pobočje. Policija je glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključila.

Policisti, ki so bili o nesreči obveščeni v soboto nekaj po 19. uri, so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od slapa Kozjak preko brvi čez reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu.

Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi se je osemletni otrok spotaknil, padel in se z brvi oz. mostu skotalil v globino dobrih šestih metrov na skalnato pobočje pod njo. Ograja na omenjeni brvi je visoka en meter in ima tri jeklene vrvi, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Otrok zaradi hudih telesnih poškodb v življenjski nevarnosti

Posredovali so pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, kasneje pa so poškodovanega oskrbeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v življenjski nevarnosti, so navedli na PU Nova Gorica.

O dogodku so obvestili preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko, policisti pa so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še navedli.