Huda nesreča med Koprom in Žusterno: 18-letnik povzročil čelno trčenje

V soboto zvečer, ob 20.57, so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na kolesarski stezi med Koprom in Žusterno. V čelnem trčenju sta se huje poškodovala oba voznika. Po prvih podatkih policije je 18-letni voznik motornega kolesa, na katerem je sedel še 17-letni sopotnik, vozil po dvosmerni kolesarski stezi – torej po delu ceste, ki sploh ni namenjen motornim kolesom. V blagem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni pas kolesarske steze ravno v trenutku, ko mu je nasproti, iz smeri Žusterne, pravilno pripeljal 59-letni voznik električnega skiroja.

Sledilo je silovito čelno trčenje, po katerem so vsi trije udeleženci padli po tleh. V nesreči sta se oba voznika huje poškodovala in so ju prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je bil zanju odrejen tudi strokovni pregled za preverjanje prisotnosti alkohola in drog. Policisti natančne okoliščine nesreče še ugotavljajo, dogodek pa obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Po zaključku preiskave sledijo ustrezni ukrepi.