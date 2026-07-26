  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MALOMARNA VOŽNJA?

Huda nesreča med Koprom in Žusterno: 18-letnik povzročil čelno trčenje

Vozil je po delu ceste, ki sploh ni namenjen motornim kolesom.
Simbolična fotografija. FOTO: Pu Kranj
Simbolična fotografija. FOTO: Pu Kranj
N. P.
 26. 7. 2026 | 15:36
1:22
A+A-

V soboto zvečer, ob 20.57, so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na kolesarski stezi med Koprom in Žusterno. V čelnem trčenju sta se huje poškodovala oba voznika. Po prvih podatkih policije je 18-letni voznik motornega kolesa, na katerem je sedel še 17-letni sopotnik, vozil po dvosmerni kolesarski stezi – torej po delu ceste, ki sploh ni namenjen motornim kolesom. V blagem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni pas kolesarske steze ravno v trenutku, ko mu je nasproti, iz smeri Žusterne, pravilno pripeljal 59-letni voznik električnega skiroja.

Sledilo je silovito čelno trčenje, po katerem so vsi trije udeleženci padli po tleh. V nesreči sta se oba voznika huje poškodovala in so ju prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je bil zanju odrejen tudi strokovni pregled za preverjanje prisotnosti alkohola in drog. Policisti natančne okoliščine nesreče še ugotavljajo, dogodek pa obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Po zaključku preiskave sledijo ustrezni ukrepi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prometprometna nesrečapoškodbanesrečaKopermotorkolesarjimotoristtrčenjevoznik
ZADNJE NOVICE
16:36
Bulvar  |  Šokkast
ZVEZDNIŠKO SODELOVANJE

Arnold Schwarzenegger in slovenski igralec sta postala eno (VIDEO)

Andrei Lenart je v novem ŠOKkastu razkril nenavadno sodelovanje z Arnoldom Schwarzeneggerjem, ki ga občuduje že od mladosti. Čeprav se v živo nista srečala, sta v animirani seriji upodobila isti lik.
26. 7. 2026 | 16:36
16:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IŠČE GA VELIKO LJUDI

Na Hrvaškem velika iskalna akcija, moškega iščejo tudi z letalom

Ko so pristojne službe prejele prijavo o pogrešani osebi, so bile na morju na območju Šolte zelo neugodne vremenske razmere, je sporočilo ministrstvo.
26. 7. 2026 | 16:09
15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
MALOMARNA VOŽNJA?

Huda nesreča med Koprom in Žusterno: 18-letnik povzročil čelno trčenje

Vozil je po delu ceste, ki sploh ni namenjen motornim kolesom.
26. 7. 2026 | 15:36
15:15
Novice  |  Svet
RAJ ZA LJUBITELJE STRIPOV

San Diego v znamenju stripovskih junakov: Comic Con obiskal tudi Johnny Depp (FOTO)

Festival, ki poteka že od leta 1970, tudi letos združuje ljubitelje stripov, filmov, fantazije in znanstvene fantastike.
26. 7. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIPRAVE NA NAJHUJŠE

Bazene že imajo, bogataši sedaj gradijo tole

Vse več znanih in slavnih se odloča za gradnjo zaklonišč, v katera bi se lahko zatekli ob večjih naravnih nesrečah ali morebitnem sodnem dnevu.
26. 7. 2026 | 15:00
14:53
Novice  |  Slovenija
UGLEDNI ENOLOG

Po upokojitvi ni miroval, ugledni enolog Alojz Filipič izdal drobno knjižico svojih pisem (FOTO)

Ugledni radgonski enolog Alojz Filipič je po uspešni karieri v svetu vina zbral dvanajst svojih objavljenih prispevkov in jih izdal v knjižni obliki.
26. 7. 2026 | 14:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki