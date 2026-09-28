Huda nesreča na Celovški cesti: kolesar po padcu življenjsko ogrožen

Na Celovški cesti se je sinoči nekaj po 20. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. Pri padcu se je huje poškodoval, njegovo življenje pa naj bi bilo ogroženo, piše PU Ljubljana.

Po do zdaj znanih podatkih je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja. Kolesar je prehiteval drugega kolesarja, ki je vozil pred njim v isti smeri, pri tem pa je zaradi zoženja vozišča trčil in padel.

V nesreči se je huje poškodoval. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo vse okoliščine dogodka. Po končanem postopku bodo izvedli ustrezen ukrep.