Huda nesreča na Ciglerjevi ulici: na prehodu odvzel prednost peški, ta se je hudo poškodovala

Na Ciglerjevi ulici v Višnji Gori se je včeraj okoli 6.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in peška. Po doslej zbranih obvestilih policistov je voznik peški na prehodu za pešce odvzel prednost.

Peška se je v nesreči huje poškodovala. Reševalci so jo z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po podatkih policije njeno življenje ni ogroženo.

Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.