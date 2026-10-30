Huda nesreča na Ciglerjevi ulici: na prehodu odvzel prednost peški, ta se je hudo poškodovala

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Na Ciglerjevi ulici v Višnji Gori se je včeraj okoli 6.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in peška. Po doslej zbranih obvestilih policistov je voznik peški na prehodu za pešce odvzel prednost.
Peška se je v nesreči huje poškodovala. Reševalci so jo z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po podatkih policije njeno življenje ni ogroženo.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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