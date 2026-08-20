Huda nesreča na Domžalski cesti v Kamniku: 76-letni voznik umrl na kraju

Danes, nekaj pred 10. uro, se je na Domžalski cesti v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega in voznik tovornega vozila, so navedli na PU Ljubljana.

76-letni voznik umrl na kraju

Po do sedaj znanih podatkih je 76-letni voznik osebnega vozila pripeljal po stranski cesti iz smeri košarkarskega igrišča Duplica do križišča s kamniško obvoznico. Kljub prometni signalizaciji, ki na tem mestu določa obvezno zavijanje desno v smeri Perovega, je zavil levo na prednostno cesto. V tem trenutku je iz smeri krožišča na Duplici proti Perovemu pravilno pripeljal voznik tovornega vozila in trčil v levo stran osebnega vozila. Po trčenju je osebno vozilo odbilo proti ograji in brežini Kamniške Bistrice. 76-letni voznik osebnega vozila se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je zaradi posledic poškodb na kraju umrl.

Policisti so na kraju opravili ogled prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Sicer pa smo že poročali o še eni smrtni prometni nesreči, ki se je danes sredi noči pripetila na Štajerski cesti in v kateri je umrl 59-letni motorist.