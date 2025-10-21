Huda nesreča na gorenjski avtocesti! Vse intervencijske službe na kraju (FOTO)

Gorenjski policisti so bili okoli 15.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred izvozom za Tržič. Po prvih podatkih sta udeležena tovorno vozilo in avtomobil. Vse intervencijske službe so na kraju.

Avtocesta je zaradi obravnave prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Tržič proti Karavankam. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporednih cestah.

Zaradi prometne nesreče in popoldanske prometne konice nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta.

Po prvih podatkih sta v trčenju udeležena tovorno vozilo in avtomobil. FOTO: Dars

Prosijo vse udeležence v prometu, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje stanju prometa in vremenskim razmeram, vozijo na primerni varnostni razdalji ter upoštevajo navodila policistov in spremenjeno prometno signalizacijo, so navedli na PU Kranj.