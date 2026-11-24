Ponedeljkovo jutro je na Idrijskem zaznamovala huda prometna nesreča. Na Gregorčičevi ulici v Idriji je voznik avtobusa zadel peško (36), ki je prečkala cesto na označenem prehodu za pešce. Policiste so o nesreči obvestili ob 7.42.

Kot so ugotovili policisti, je 63-letni voznik avtobusa okoli 7.30 vozil iz smeri Godoviča proti središču Idrije. Ko je pripeljal do prehoda za pešce, peški, ki je z njegove desne strani že začela prečkati vozišče, ni omogočil varnega prečkanja. Z desnim sprednjim bočnim delom avtobusa jo je oplazil, zaradi česar je padla na vozišče ob pločniku in se poškodovala.

Hudo poškodovana

Poškodovani peški je na pomoč priskočil eden od občanov, ki jo je odpeljal v Zdravstveni dom Idrija. Tam so ji nudili prvo zdravniško pomoč, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih je utrpela hudo telesno poškodbo.

Idrijski policisti nesrečo še preiskujejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O dogodku so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.