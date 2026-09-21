Huda nesreča na Idrijskem: avtomobil trčil v invalida na električnem vozičku, odpeljal ga je helikopter

Na Idrijskem se je v petek popoldne zgodila huda prometna nesreča. Osebni avtomobil je v območju umirjenega prometa trčil v starejšega moškega na električnem invalidskem vozičku. Poškodbe so bile tako hude, da so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri glavne ceste Spodnja Idrija–Idrija proti Ledinskemu Razpotju. Ko je v območju cone umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, vozil po klancu navzgor, je s sprednjim desnim delom avtomobila trčil v električni invalidski voziček. Starejši moški se je z vozičkom iz smeri Rudarske ulice vključeval na prednostno cesto in zavijal levo proti Marofu. V trčenju se je huje poškodoval. Na kraju so poleg policistov PP Idrija posredovali gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija. Poškodovanemu so nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Policisti še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine nesreče. O dosedanjih ugotovitvah so obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Avstrijska kolesarka padla na skalo

Le nekaj ur pozneje so policisti obravnavali še eno nesrečo. Ob 21.03 se je na kolesarski stezi med Trnovim ob Soči in kampom pri Kobaridu poškodovala 41-letna državljanka Avstrije. Po ugotovitvah policistov se je s kolesom spuščala po klancu proti kampu pri Kobaridu oziroma v smeri Napoleonovega mostu. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljala s kolesarske steze v jarek, nato pa jo je prek krmila vrglo na skalo.

Pri padcu si je poškodovala glavo. Med vožnjo je uporabljala zaščitno čelado. Na kraju so ji pomagali gasilci in reševalci NMP ZD Tolmin. Zaradi suma poškodbe glave so jo odpeljali na nadaljnji pregled in zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru pri Gorici.