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Huda nesreča na Koroškem: voznik kombija zbil kolesarja, in to na nevarni lokaciji, o kateri so pristojne opozarjali že pred meseci

Poškodovanega je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UKC Maribor.
FOTO: Jože Pojbič
FOTO: Jože Pojbič
M. U.
 14. 7. 2026 | 16:29
 14. 7. 2026 | 16:29
1:13
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Na območju pri Štrucu v občini Mežica se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik kombija trčil v kolesarja, navaja Koroški radio

Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci Zdravstveno reševalnega centra Koroške, nato pa ga prepeljali do stadiona v Mežici, od koder ga je helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Mežica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanega. PP Ravne je potrdila, da sta bila za nesrečo kriva alkohol in prevelika hitrost. 

Nevarna lokacija, pred meseci že opozarjali odgovorne

Ob tem dodajajo, da se je nesreča zgodila na nevarni lokaciji, na katero so že aprila letos opozorili Direkcijo RS za infrastrukturo. V dopisu so poudarili, da bi lahko prav prehoda pri Štrucu in pri Vohu zaradi prometnih razmer predstavljala povečano tveganje za kolesarje.

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