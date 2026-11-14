Huda nesreča na Koroškem: z avtom je šel po strmem pobočju, nato se je še bolj zapletlo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto ob 12.27 na Platu v Mežici. Po njihovih informacijah je osebno vozilo zapeljalo s cestišča po strmem pobočju, nato pa je trčilo v drevo. V prometni nesreči je bila ena oseba poškodovana in odpeljana v mariborski klinični center.

Gasilci so bili na prizorišču nesreče priča nenavadnemu prizoru. »Poškodovan voznik je bil izven vozila, ukleščen pod drevesom. Gasilci PGE Koroški gasilski zavod so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom poškodovano osebo rešili izpod drevesa in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanca,« so zapisali na omenjeni upravi. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Mežica, ki so v sodelovanju z ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči zavarovali kraj za pristanek helikopterja Slovenske vojske. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci KGZ, ki so z mežiškimi gasilci osebo prenesli do helikopterja.