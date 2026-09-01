Huda nesreča na Krvavcu: 23-letnik z gokartom zapeljal s steze in trčil v drevo

Na območju Krvavca se je v nedeljo popoldne zgodila huda nesreča z gokartom. Po doslej znanih podatkih je 23-letni voznik med spustom po progi zapeljal s steze in trčil v drevo. Kranjski policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 17.45. Ugotovili so, da se je 23-letnik z gokartom spuščal po progi za gokarte, nato pa je med vožnjo zapeljal s steze in trčil v drevo.

V nesreči se je hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.