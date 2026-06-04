Huda nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu: s kolesarjem je hudo

Novomeški policisti poročajo o hudi prometni nesreči z udeležbo kolesarja, voznika osebnega in voznika tovornega vozila na Ljubljanski cesti v Novem mestu.

S kolesarjem je hudo

Po prvih ugotovitvah je voznik tovornega vozila trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim, vanj pa je trčil kolesar, ki je peljal v isti smeri. Hudo poškodovanega kolesarja in lažje poškodovano potnico v osebnem avtomobilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče.