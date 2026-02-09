Huda nesreča na Mariborskem Pohorju, zgodilo se je pri sestopu s sedežnice

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 141 klicev, med njimi 66 interventnih, pri katerih je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so policisti obravnavali tudi 12 kaznivih dejanj, 2 prometni nesreči I. kategorije, voznikom so bila zasežena 3 vozila, evidentirali pa so še 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.

Med drugimi dogodki policija izpostavlja nesrečo na smučišču. Včeraj so bili na PU Maribor namreč obveščeni, da se je državljan Madžarske na območju Mariborskega Pohorja huje poškodoval pri sestopu s sedežnice. Podrobnosti o okoliščinah dogodka v poročilu niso navedene.