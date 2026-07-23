Drama na terasi pri Cerknici: voznica z avtom trčila v dve osebi (FOTO)

Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo.

»Ob prihodu na kraj smo zavarovali območje dogodka, stabilizirali in podprli poškodovan nadstrešek ter poškodovanima osebama nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Cerknica in Postojna.

Po prihodu so reševalci poškodovani osebi dokončno oskrbeli, eno izmed njiju pa prepeljali na nadaljnje zdravljenje,« so navedli v PGD Cerknica.