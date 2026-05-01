Huda nesreča na parkirišču v Izoli: vozil vzratno in povozil pešca

V četrtek dopoldan se je na parkirišču pred eno izmed trgovin v Izoli zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan pešec. Tako so ugotovili, da je 43-letni voznik kombiniranega vozila trčil v 84-letnega pešca, pri čemer se pri vzvratni vožnji ni prepričal, ali to lahko stori varno in brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu.

Voznik pozitiven na kokain Policisti so na izvozu Senožeče ustavili 33- letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so opazili, da kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen. V nadaljevanju so mu policisti odredili še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Sledi obdolžilni predlog.

Po trčenju pešec padel na tla

Pešec je v nesreči dobil hude telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Izola. Policisti prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.