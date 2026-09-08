Huda nesreča na prehodu, pešca odpeljal helikopter: drug voznik napihal kar 1,05 mg/l

Na Primorskem so policisti obravnavali več prometnih nesreč. Policisti so bili tako o hudi nesreči v Ilirski Bistrici obveščeni ob 7.46. Na kraju so ugotovili, da je 79-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 67-letnika. Ta se je huje poškodoval, zato so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo.

Trčil v avto pred sabo, nato presenetil alkotest

Ob 13. uri je počilo še na stari cesti iz Sežane proti Senožečam. Po ugotovitvah policije je 65-letni voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je pravilno vozila 42-letna voznica.

Ko so policisti povzročitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, je ta pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti primer obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Padla z električnim kolesom

Prometna nesreča se je ob 13.50 zgodila tudi v Seči. Zaradi neprilagojene hitrosti je z električnim kolesom padla 65-letna domačinka in se lažje poškodovala. Policisti ji bodo izdali plačilni nalog.