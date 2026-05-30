Huda nesreča na regionalki: voznica (31) trčila v motorista (47), z njim in sopotnico (52) je hudo

Včeraj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o padcu motorista. Policisti so ugotovili, da je na regionalni cesti iz smeri Šikol v smeri Brezule izven naselja Podova prišlo do prometne nesreče, ki jo je zaradi nepravilne strani vožnje povzročila 31-letna voznica osebnega avtomobila. Voznica ni vozila po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje, temveč je zapeljala v levo na nasprotno smerno vozišče.

Motorist in sopotnica hudo poškodovana

Posledica njene vožnje je bila, da je na nasprotnem smernem vozišču z levim bočnim delom vozila trčila v levi bočni del 47-letnega voznika motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri in je na zadnjem sedežu prevažal 52-letno potnico. Po trčenju je voznika motornega vozila odbilo v levo zaradi česar je zapeljal izven vozišča na njivo, kjer sta skupaj s potnico padla in se hudo telesno poškodovala. Zoper povzročiteljico bodo spisali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Mariboru.

Hudo poškodovan voznik e-skiroja (22)

V petek zvečer pa so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Šolski ulici v Slovenski Bistrici. Policisti so ugotovili, da je zaradi neprilagojene hitrosti padel 22-letni voznik e-skiroja, ki se je hudo telesno poškodoval. Izdali mu bodo plačilni nalog.