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NESREČA

Huda nesreča na Tolminskem: 57-letni kolesar obležal na cesti, odpeljali so ga v bolnišnico

Zakaj je 57-letnik padel, za zdaj še ni znano.
Fotografija je simbolična. FOTO: David_sch, Getty Images, Istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: David_sch, Getty Images, Istockphoto
M. U.
 29. 10. 2026 | 15:16
0:51
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Danes se je na cesti med Gabrjami in Volarjami zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 57-letni kolesar. Novogoriške policiste so o nesreči obvestili ob 13.12. Po prvih podatkih je kolesar padel na ravnem delu ceste, pri čemer je utrpel hude telesne poškodbe.

Na kraj so prihiteli reševalci Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Zakaj je 57-letnik padel, za zdaj še ni znano. 

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