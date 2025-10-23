Huda nesreča na Tolminskem: voznika so morali oživljati

Danes ob 8. uri so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli obvestilo o prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami pri avtobusnem postajališču v naselju Modrej na Tolminskem.

V nesreči sta bila udeležena dva osebna avtomobila, enega je vozil 66-letnik, z njim v avtomobilu je bila 58-letna sopotnica, iz smeri Tolmina proti naselju Most na Soči. Pred križiščem za naselje Modrej je začel 66-letnik prehitevati pred seboj vozeče osebno vozilo ljubljanskih registrskih oznak, pred katerim je vozil 72-letnik, ki je v križišču začel zavijati levo.

»Voznik (66), ki je imel ob sebi sopotnico, in 72-letni voznik osebnega avtomobila sta trčila. Oba sta ostala ukleščena v vozilih, zato so ju s tehničnim posegom iz njih rešili gasilci. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali reševalci nujne medicinske pomoči iz Tolmina, ki so hudo poškodovanemu vozniku dali prvo pomoč in ga na kraju nesreče oživljali, nato pa ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Glede prometne nesreče so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo okoliščin prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami.